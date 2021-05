Lazio, nel weekend open day Astrazeneca per over 40

Sabato 15 e domenica 16 maggio nel Lazio ci saranno gli open day AstraZeneca per gli over 40, i nati dal 1981. Con un ticket virtuale su una piattaforma dedicata. I siti interessanti in tutta la Regione saranno 21. Centri vaccinali, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni, si legge sul portale Salute Lazio.

