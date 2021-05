Vaccini Lazio: open day 15 e 16 per over 40, ticket virtuali

“Attiva la app Ufirst, scegliere la pagina SaluteLazio – Open Day AstraZeneca Over 40 per l’Open Day che avra’ luogo il 15 e il 16 maggio. Con 3 click si potra’ avere il Ticket virtuale per sabato e domenica”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Da questo pomeriggio – annuncia – tutti i cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono scaricare la app dedicata Ufirst dove poter fissare la prima dose del vaccino AstraZeneca, scegliendo l’hub e l’orario.

Le vaccinazioni sono aperte dalle ore 18/20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24.

La app generera’ un Ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con se’ anche la Tessera Sanitaria, all’hub vaccinale prescelto. Sono disponibili oltre 20mila slot. Questa modalita’ e’ una sperimentazione che se andra’ bene verra’ replicata”. Con il ticket virtuale e’ consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione, gli orari e le disponibilita’ di dosi vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Per ritirare il ticket virtuale fino ad esaurimento disponibilita’ e’ possibile collegarsi al sito https://ufirst.page.link/open-day-regione-Lazio, oppure scaricare gratuitamente la app UFirst. Lo scrive in una nota l’assessorato alla Sanita’ e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.