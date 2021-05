Debutta stagione balneare su spiagge Ostia e Fregene

Sulle spiagge di Ostia, Fiumicino e Fregene avvio ufficiale oggi della stagione balneare baciato dal sole ma sferzato da un vento rigido che si fa sentire. Tuffi in acqua solo per “temerari” per il momento sulle spiagge libere frequentate da giovani in particolare. Maggiori presenze sono attese nel pomeriggio e poi domani in particolare. Le famiglie con bambini prediligono le passeggiate su lungomare o sui moli di porti; molti i bikers sulle ciclabili.

Il vero debutto oggi e’ stato per stabilimenti e chioschi balneari che possono finalmente accogliere la clientela, e la tendenza di prenotazioni, e’ buona per la stagione, alle prese per il secondo anno con le misure anti Covid e le linee guida delle Ordinanze Balneari di Roma e Fiumicino: registrazione degli ingressi, distanziamenti tra le postazioni di ombrelloni e lettini, sanificazioni, misurazione della temperatura, ecc.

“Siamo fiduciosi per una vera ormai ripartenza ed abbiamo in dote l’esperienza dello scorso anno: la gente ha voglia di mare e relax – riferisce un balneare del Villaggio dei pescatori di Fregene, buen retiro dei romani – le disposizioni sono rimaste le stesse in sostanza del 2020 e abbiamo una previsione incoraggiante di abbonamenti e presenze per l’estate, come si vede anche dall’affitto boom delle case: con le abitudini prese nel 2020, le persone sono piu’ rispettose delle misure e ci conforta il crescendo della campagna vaccinale”. Tante le vele all’orizzonte sulla costa tra Ostia e Fiumicino con una “ripartenza” segnata oggi e domani da due eventi: la Seconda Tappa della Regata Nazionale 29er e 49er FX organizzata dalla Lega Navale Sezione di Ostia ed il Trofeo Porti Imperiali organizzato dal Circolo Velico Fiumicino. Presso il primo cancello della spiaggia libera di Castel Porziano, stamattina gli Osservatori Ambientali del X Municipio hanno ricevuto dall’Amministrazione un riconoscimento per le attivita’ svolte.

La stagione balneare 2021 e’ stata aperta con la consegna all’assistente bagnanti di uno dei defibrillatori acquistati dall’Amministrazione municipale e che saranno in dotazione di ogni postazione di salvamento delle spiagge libere di Roma Capitale. La Scuola Italiana Cani Salvataggio ha effettuato alcune dimostrazioni di salvataggio in mare e l’utilizzo del defibrillatore.