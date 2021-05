Roma 2021, Cirinnà: “A disposizione come vicesindaca”

“Nelle intenzioni del centrosinistra ci sarà di sicuro una vicesindaca e il 50 per cento delle donne in giunta e nei ruoli apicali dell’amministrazione e delle sue aziende”. Lo ha detto in una intervista al Messaggero la senatrice del Pd Monica Cirinnà che si è ritirata, su richiesta del partito, dalle primarie di coalizione per sostenere Roberto Gualtieri.

“Mi ero candidata alle primarie perché pensavo di poter fare la sindaca – aggiunge rispetto all’ipotesi che possa ricoprire il ruolo di vicesindaca in futuro -, quindi voglio essere chiara: non ho nulla da chiedere ma non mi sottraggo a questa battaglia a fianco di Gualtieri. Mi metto a disposizione per qualsiasi impegno ritenuto utile dalla nostra squadra, che sono sicura vincerà”.