Roma: si apre voragine a Tor Pignattara, 2 auto ‘inghiottite’

Una voragine si e’ aperta questa mattina a via Zenodossio, in zona Tor Pignattara, inghiottendo due automobili posteggiate a fianco al marciapiede, non lontano da via Casilina.

Il vuoto si e’ aperto sotto l’asfalto tra la carreggiata e il marciapiede, trascinando le auto parcheggiate. Sotto si travede una grossa “stanza” ampia decine di metri cubi. Il vuoto sarebbe stato causato da una perdita d’acqua.

I danni hanno provocato anche la rottura di tubature idriche con successivo allagamento di un garage sottostante.

Sul posto uomini e mezzi della polizia locale e dei Vigili del Fuoco.