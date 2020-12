E’ come se il periodo dei grandi fasti si fosse di colpo inceppato per la trasmissione, record di ascolti, L’Eredità. Il primo segnale della debacle è stato il tenero e tristissimo addio del super campione Massimo Cannoletta, ormai diventato elemento trainante per lo share del quiz televisivo.

Da lì in poi al conduttore Flavio Insinna son cadute alcune tegole in testa. L’ultima il 27 dicembre quando ha espresso chiaramente il suo pensiero negativo sulla caccia. Senza tante filippiche ma francamente ha detto “Io ve lo dico, è inutile girarci intorno, io sono totalmente contrario alla caccia”. Stop. Ma quelle poche parole hanno scatenato l’ira bellicosa di Federcaccia che ha sparato contro Flavio, tutti i possibili colpi in canna: dal boicottaggio della trasmisione, alle querele, alla diffamazione, passando naturalmente attraverso decine di missive rabbiose ai vertici Rai.

Ma alla durezza dei cacciatori, il cui numero è in costante declino, ha fatto da contraltare un nutrito coro di animalisti e gente comune. Va ricordato che il 68,5% degli Italiani si dice contrario alle pratiche venatorie e lo è in modo eclatante e chiaro.

Ai cittadini si è aggiunta la voce di Enpa che si schiera con Insinna e lo ringrazia per vare espresso un parere così netto. Anche Rita Dalla Chiesa ha preso le difese del presentatore romano lanciando l’hastag #iostoconflavioinsinna cui la rete ha risposto in modo compatto e fitto. Anche Greenpeace ha twittato “La nostra solidarietà a Flavio Insinna, dalla parte del Pianeta e degli animali, e al fianco di tante nostre battaglie, che ha solo ribadito un concetto chiaro: la caccia non è uno sport!”

Noi ci uniamo alle altre voci e a quella di Flavio per dire basta alla caccia e alle carneficine che svuotano i nostri cieli.