Scatteranno domani i lavori per la riqualificazione del selciato in via del Teatro Marcello a Roma. Fino al termine del cantiere la strada sarà chiusa al traffico nel tratto e direzione tra Vico Jugario e piazza dell’Aracoeli. Deviate le linee di bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità.