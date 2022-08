Albano Laziale: 11enne in monopattino si scontra con furgone, multata la madre

L’incidente è avvenuto alle 19 circa quando il conducente del furgone non ha potuto evitare l’impatto. Le condizioni del minorenne - che era senza casco - sono apparse subito gravi

Era in strada, su un monopattino elettrico, senza casco, quando si è scontrato con un furgone. Così, un bambino di 11 anni, è rimasto ferito ieri sera in piazza San Remo ad Abano Laziale. L’incidente è avvenuto alle 19 circa quando il conducente del furgone non ha potuto evitare l’impatto. Le condizioni del minorenne sono apparse subito gravi.

Poco distante, chiamata dai soccorritori, è atterrata una eliambulanza che ha trasportato il ferito al Bambino Gesù dove gli hanno riscontrato politraumi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente, inoltre, sono intervenuti i carabinieri di Albano che, oltre ad effettuare i rilievi, hanno multato anche la madre del piccolo per aver permesso al figlio di usare il monopattino nonostante fosse di età inferiore ai 14 anni.