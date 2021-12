Buon Natale

Eccoci qui tutti davanti ad un nuovo Natale. Possiamo augurarci solo che sia sereno e pieno di forza per accantonare per qualche ora i pensieri grigi che ci premono da ogni parte. Usiamo tutte le precauzioni possibili perchè trascorra in tutta tranquillità e senza tensioni. Facciamo in modo che sia veramente una festa dello spirito, […]