Calcio: festa della Roma nel pomeriggio

Al vaglio varie ipotesi per riunire in sicurezza massa tifosi. Intanto il piccolo comune di Allerona, uno dei borghi più belli d'Italia, a pochi chilometri da Orvieto, si trasforma in "Alè Roma"

“Torneremo nella notte ma domani pomeriggio festeggeremo tutti insieme”. Così la Roma, subito dopo la vittoria della Conference League, aveva annunciato la festa con i propri tifosi per il successo di ieri sera a Tirana ma al momento il programma è in via di definizione.

In particolare, sono al vaglio orario e zone migliori della capitale per far affluire decine di migliaia di persone garantendo comunque l’ordine pubblico. Una tappa dei festeggiamenti dovrebbe comunque essere al Circo Massimo, dove già la notte scorsa tantissimi sostenitori giallorossi si erano riversati per i primi festeggiamenti.

Intanto il piccolo comune di Allerona, uno dei borghi più belli d’Italia, a pochi chilometri da Orvieto, si trasforma in “Alè Roma”. Stamani gli alleronesi si sono svegliati con il cartello all’ingresso del paese, modificato con del nastro adesivo.

Questa volta – a differenza di quanto accaduto qualche giorno fa con la scritta contro l’Inter sulla parete del Duomo di Orvieto – non appare come un atto vandalico, ma viene considerato una semplice goliardata di qualche tifoso romanista. Per far ritornare il cartello stradale alla sua origine, si dovrà infatti semplicemente rimuovere il nastro adesivo senza alcuna conseguenza all’integrità del segnale. Il nome Allerona si è prestato bene alla modifica per inneggiare il successo europeo degli uomini di José Mourinho.