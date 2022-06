Extinction Rebellion, ‘una nostra attivista investita sul Gra’

Durante blocco stradale, c'è un video

Un video, della durata di circa un minuto e mezzo, ha ripreso le fasi del tentato investimento di una attivista di Extinction Rebellion che ieri mattina, in protesta contro gas e carbone, hanno bloccato il Grande Raccordo anulare di Roma.

Nel filmato si vede l’auto, un suv di colore bianco, che forzando il blocco investe la ragazza che resta per meta’ corpo sotto l’auto.

“E’ stata schiacciata intenzionalmente da un automobilista che incitava le autovetture circostanti a seguirlo – spiegano gli attivisti in una nota – nell’intento di spaventare gli attivisti che come lei bloccavano il traffico. Fortunatamente Chloe sta bene, ma questo episodio non puo’ passare inosservato, e il governo dovrebbe esprimersi in merito e rispondere nel merito delle nostre richieste e del suo inadeguato operato nel fronteggiare la crisi climatica”.