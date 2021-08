Gino Strada, “intitolargli un luogo pubblico a Roma”: la proposta del Pd capitolino

“Oggi il gruppo capitolino del Partito Democratico, come già fatto ieri in XV municipio su sollecitazione del gruppo Pd, ha presentato una mozione urgente per intitolare, prima della conclusione di questa consiliatura, un luogo pubblico della città di Roma a Gino Strada, venuto a mancare lo scorso 13 agosto“. Lo comunica, in una nota, lo […]