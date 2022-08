Gra Roma: un morto in scontro tra camion, auto e moto

Lunghe code in prossimità dello svincolo per "Laurentina".

Una persona e’ morta a causa di un incidente stradale che si e’ verificato lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all’altezza del km 52,500 in prossimita’ dello svincolo per “Laurentina”.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante, un veicolo ed una moto. Lunghe code si sono formate nel tratto stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.