Green pass: un altro sit-in di protesta a Roma al Circo Massimo

Ancora una protesta a Roma contro il green pass nel giorno in cui scatta la sospensione dal lavoro degli over 50 non vaccinati. Alle 14:30 manifestazione al Circo Massimo della Federazione Italiana sindacati intercategoriali (Fisi). Resta il presidio dei no vax guidati dall’ex generale Pappalardo a Piazza San Marco. Previste anche manifestazioni degli studenti e un’altra sulle politiche abitative.