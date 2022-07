Incendi: 60 roghi nella notte a Roma, brucia ancora Pineta Sacchetti

Sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra San Pietro e Vigna Clara

Sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato nella notte appena trascorsa a Roma, di questi circa il 70 per cento sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture. Tra questi si lavora a quello scoppiato ieri nel quadrante di Roma nord -ovest, nella zona Pineta Sacchetti dove i soccorritori hanno proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza in modo da non permettere alle fiamme di arrivare a ridosso di case, uffici e magazzini. Continuano ad essere considerevoli i disagi legati al denso fumo sprigionato dalla combustione.

Corcolazione ferroviaria sospesa tra San Pietro e Vigna Clara

La circolazione ferroviaria e’ sospesa per l’intera giornata di oggi sulla tratta Roma San Pietro-Vigna Clara, nel nodo di Roma, a seguito dei danni provocati dall’incendio che ieri ha interessato la zona, nei pressi della linea ferroviaria. La circolazione era stata interrotta dalle 15 di ieri 4 luglio. Lo riferisce in una nota Ferrovie dello Stato Italiane. Le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi del segnalamento e le barriere antirumore installate lungo la linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalita’ dell’infrastruttura.