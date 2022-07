Incendi a Roma, autodemolitori in fiamme a Centocelle

Le fiamme a ridosso del parco sulla Casilina e via Palmiro Togliatti. Il presidente Laddaga ai cittadini: “Restate a casa”

Ci risiamo. Bruciano di nuovo gli autodemolitori sulla Palmiro Togliatti, a ridosso del Parco di Centocelle, che gli abitanti hanno più volte chiesto di delocalizzare. La nube nera è visibile fin dal centro di Roma.

Forse le fiamme partite da sterpaglie nel parco

Violento incendio a Roma, partito secondo le prime ricostruzioni da un autodemolitore di via Casilina. Una densa nube di fumo nero e’ visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale di Roma Capitale. Secondo altre fonti, verso le 17 il rogo si era generato, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, da sterpaglie; le fiamme, spinte dal vento sono arrivate velocemente alle aree degli autodemolitori crescendo a dismisura. Sul posto sono accorse sei squadre di vigili del fuoco con l’ausilio di due autobotti e il dos per coordinare lanci da mezzi aerei. Al momento nessuno e’ rimasto ferito. Disagi al traffico dato che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno dovuto chiudere il transito ai mezzi sulla Palmiro Togliatti da via Casilina a via Filomusi Guelfi. Molti abitanti del luogo segnalano botti ed esplosioni.

Laddaga: “Chi in strada indossi la mascherina”

Il presidente del municipio VII Laddaga “consiglia ai residenti delle zone Cinecittà Est, Torre Spaccata, Cinecittà e Quadraro di restare in casa e chiudere le finestre. Per chi è in strada indossare la mascherina”

“