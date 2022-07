Incendi, Municipio Roma VI: Gualtieri chieda intervento esercito

Presidente Franco: Il Campidoglio si è mostrato sordo alle nostre istanze

Il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, chiede che il Campidoglio faccia istanza per utilizzare l’esercito a contrasto degli incendi che stanno interessando la capitale.

In una nota, Franco spiega: “Da gennaio ho avuto riunioni con la protezione civile al fine di programmare gli interventi di prevenzione degli incendi, senza aiuti concreti da parte del Campidoglio. Parallelamente al lavoro con la protezione civile, ho infatti scritto più missive al sindaco Gualtieri, chiedendo di pianificare e di intervenire, alle quali non ho mai ricevuto risposte. Ora basta: chiedo ufficialmente aiuto all’esercito Italiano affinché ci aiutino a garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini. Gli incendi di queste ultime settimane sono stati enormi ed è stata una semplice fortuna non aver assistito a tragedie, visto che spesso e volentieri le fiamme sono arrivate a ridosso delle case. Il Campidoglio si è mostrato sordo alle nostre istanze – conclude Franco – e non sta facendo nulla per aiutare il territorio. Per questo, prima che avvenga un disastro, chiedo ufficialmente al prefetto di mettere l’esercito italiano a disposizione del Municipio VI delle Torri, il quale ha tra le più alte percentuali di aree verdi e agro romano della capitale”.