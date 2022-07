Incendi: ripresa focolaio al parco Pineto. Gualtieri: “Situazione sotto controllo”

Dal 15 giugno, data del rogo del Tmb di Malagrotta, a oggi a Roma si sono verificati 173 incendi

In questo momento “è in corso una ripresa del fronte di fuoco nella vallata” vicina al parco del Pineto, nella zona “sottostante alla struttura per anziani su via Ventura, ma la situazione sotto controllo secondo fronte minore in via della Giustiniana”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina per riferire sull’incendio al Tmb2 di Malagrotta del 15 giugno scorso.

Sull’incendio al parco del Pineto – ha spiegato Gualtieri – “il fatto che siano stati riscontrati inneschi multipli, non ci consente di escludere la natura dolosa, fatto che se fosse accertato richiederebbe la massima severità da parte delle autorità preposte”.

Dal 15 giugno, data del rogo del Tmb di Malagrotta, a oggi a Roma si sono verificati 173 incendi:quelli di maggiore rilevanza “per impiego di mezzi e persone” sono stati in “via della Storta, quattro punti di via Boccea, via Santa Maria di Galera, via degli Estensi, via Aurelia, via di Tor Pagnotta, via di Casal Selce, Parco dei Medici, via dei Carafa angolo via della Pisana, via dell’Idroscalo, parco del Pineto”.

L’incendio di Malagrotta – ha dichiaro il sindaco – “è stato un duro colpo per il sistema già fragile di raccolta e smaltimento dei rifiuti della città. L’incendio ha causato danni gravi all’ormai inservibile Tmb2 che trattava circa 5 mila tonnellate di scarti a settimana. Fortunatamente il Tmb1 è tornato a regime in piena sicurezza in pochi giorni”.