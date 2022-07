Mobilità a Roma: cinema e moda in via Veneto, processione a Trastevere

Ecco tutte le strade chiuse nei prossimi giorni e i bus deviati

Cinema e moda in via Veneto, processione a Trastevere: gli eventi dei prossimi giorni a Roma porteranno a possibili deviazioni di bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare domenica, alle 21:30, in via Veneto è in programma la proiezione del film Vacanze romane.

Giovedi 28 luglio, sempre in via Veneto, si svolgerà una sfilata di moda. Per consentire l’allestimento dei due eventi, dalle 22 di stasera alle 19 di venerdì 29 luglio la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra via Boncompagni e largo Federico Fellini. Deviate le linee di bus.

Domenica è in programma la processione della Madonna Fiumarola.

Dalle 20 sfilerà su lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo San Giovanni De Matha, via della Lungaretta e piazza Santa Maria in Trastevere. Fino al termine dell’evento deviazioni o brevi stop per le linee del trasporto pubblico.