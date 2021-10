Monopattino: schianto contro auto, grave un turista norvegese

Ennesimo incidente che rende urgente l’adozione del casco per tutti

Schianto contro un auto ieri sera alle venti in viale delle Belle Arti di un monopattino noleggiato da un giovane turista norvegese che è stato ricoverato grave in codice rosso all’Umberto I.

La conducente dell’auto, una Volkswagen Lupo, se lo sarebbe visto piombare davanti all’improvviso.

È l’ennesima vittima sui monopattini– scrive il Corriere della Sera dando la notizia – che a Roma dalla loro comparsa hanno mietuto già tre morti e centinaia di feriti,

Inoltre è un’ulteriore ragione per adottare urgenti provvedimenti come, ad esempio, l’obbligo del casco per tutti, come recentemente sollecitato dai medici del Pronto soccorso, che ogni giorni si trovano davanti a gravi contusioni al capo per incidenti sui monopattini.