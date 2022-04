Non c’è pace per la Roma-Lido: treno cancellato manda in tilt il servizio – VIDEOGALLERY

A denunciarlo, con un video, il vicepresidente del comitato dei pendolari, Roberto Spigai che dice: "Abbiamo bisogno di due treni come il pane, aspettiamo che l'assessore Patanè ascolti i municipi X e IX"

Un treno cancellato sulla tratta ferroviaria Roma-Lido ha mandato in tilt il servizio. A denunciarlo, con un video, il vicepresidente del comitato dei pendolari, Roberto Spigai. Le immagini mostrano affollamenti e assembramenti in banchina di persone che non riescono a salire sul convoglio.

“Ringraziamo Giovanni Zannola – dice Spigai – per l’attenzione che porta ai pendolari della Roma-Lido, aspettiamo che l’assessore Eugenio Patané ascolti i municipi X e IX, l’Assemblea e i comitati dei pendolari che per lui contano poco o niente, restiamo in attesa dei due treni Caf che ci servono come il pane, e questa è la situazione. Questo è il treno che hanno stornato in direzione Ostia, ce lo hanno rimandato indietro stracolmo, e questo è il risultato”.