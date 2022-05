Nuovo sgombero all’ex Penicillina: 20 identificati

Nello stabile spesso sono scoppiati violenti incendi per le ingenti quantità di rifiuti accumulati

Dalle prime ora dell’alba è in corso a Roma, in via Tiburtina 1040, lo sgombero dello stabile ex Penicillina, in disuso da anni, e occupato da senza dimora.

Nello stabile, spesso sono scoppiati violenti incendi per le ingenti quantità di rifiuti accumulati. Le operazioni di sgombero sono state decise nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e vede coinvolte, oltre alle forze dell’ordine e agenti della polizia locale di Roma capitale, anche dipendenti di Ama. Secondo quanto si apprende sarebbero circa 20 le persone trovate all’interno e che si sta procedendo ad identificare.

L’ultimo sgombero risale al dicembre 2018 (leggi qui).