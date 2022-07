Omicidio Willy: condannati all’ergastolo i fratelli Bianchi – VIDEO

Padre di Willy: sentenza giusta. Difesa Bianchi, sentenza mediatica, faremo ricorso

Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. E’ la sentenza del processo di primo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte che si è tenuto davanti alla Corte d’Assise di Frosinone. Il giovane è stato pestato a morte a Colleferro nel settembre del 2020.

I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto, poi, una condanno a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella.

E’ una sentenza giusta”. Cosi’ Armando, il padre di Willy ha commentato con i propri legali, Vincenzo Galassi e Domenico Marzi la sentenza di condanna per i quattro di Artena.

Una sentenza che “stabilisce un principio morale. La prevaricazione non puo’ affermarsi come una vittoria. Mi auguro che” la decisione dei giudici “serva per tutti quei giovani che continuano ad agire con violenza”. Cosi’ l’avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte, alla lettura del dispositivo con il quale la Corte d’Assise di Frosinone.

“Non sono assolutamente d’accordo” con la decisione presa dai giudici e “non riesco a capire quali saranno le motivazioni”. Così l’avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Bianchi, dopo la condanna all’ergastolo dei due assistiti per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. “Sono rimasto senza parole e la considero una sentenza mediatica – aggiunge – dopo aver letto le motivazioni faremo ricorso”.