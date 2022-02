Pamela: Cassazione conferma ergastolo per Oseghale

Per l'omicidio della giovane, appello bis per lo stupro. Difesa: può cadere ergastolo

Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale, 32enne pusher nigeriano, per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata.

La suprema corte ha pero’ annullato la sentenza d’appello con riferimento al reato di violenza sessuale, disponendo su questo un appello bis che si terra’ a Perugia.

“Sono 4 anni che aspetto giustizia”. Lo ha urlato Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, allontanandosi, visibilmente scossa, dalla Cassazione. “Ammazzano, violentano, fanno a pezzi, e lo Stato italiano non fa nulla”, ha aggiunto, anche riferendosi agli altri fascicoli di indagine sulla vicenda che sono stati archiviati.

“Dopo l’annullamento parziale deciso oggi dalla Cassazione, la Corte d’assise d’appello di Perugia dovrà rivalutare la sussistenza o meno del reato di violenza sessuale. Laddove non fosse riconosciuta questa aggravante, la conseguenza sarebbe il venir meno dell’ergastolo”. Così ha detto l’avvocato Simone Matraxia, difensore di Innocent Oseghale, in relazione al processo per l’omicidio di Pamela Mastropietro. Il penalista ha poi aggiunto: “Abbiamo rispetto per questa vicenda ma siamo soddisfatti del risultato: ammiriamo il coraggio della Corte”

Questa mattina in udienza il sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy aveva chiesto la conferma dell’ergastolo per Oseghale e di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, che invece è stato parzialmente accolto dai supremi giudici.

“Crudelta’, freddezza e violenza”: con queste parole il sostituto pg della Cassazione Maria Francesca Loy ha definito la condotta di Innocent Oseghale, Nella sua requisitoria davanti alla prima sezione penale della Corte, al termine della quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato contro la condanna all’ergastolo inflittagli in primo grado e confermata in appello, il magistrato ha ricordato “lo smembramento del corpo della vittima e la ripulitura del cadavere nel tentativo di cancellare traccia di se’”. Inoltre, secondo il pg, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado impugnata dalla difesa in Cassazione, “la ricostruzione del movente sessuale e’ priva di illogicita’ ed esente da contraddizioni”. L’imputato, ha aggiunto, “ha negato il rapporto sessuale finche’ non e’ stato trovato il suo dna” e ha “dato versioni diverse adeguandole alle risultanze investigative via via acquisite”.