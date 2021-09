Periferie: San Basilio, colla e silicone sulle serrande della palestra della legalità

Stamattina Raggi e il leader M5s Conte hanno visitato la struttura, la cui riqualificazione è opera della sindaca. Che non a caso, proprio dal quartiere di San Basilio, ha deciso di dare il via alla campagna elettorale per la corsa in Campidoglio

Colla e silicone sulle serrande della ‘palestra della legalità’ di Roma, nel quartiere San Basilio. Da quanto si apprende, in via Tranfo, strada conosciuta per lo spaccio del quartiere, nei locali comunali destinati a diventare una palestra della legalità, in collaborazione con le Fiamme Oro, questa notte, ignoti avrebbero sigillato le serrande dell’immobile. Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi e il leader M5s Giuseppe Conte hanno visitato la palestra della legalità, durante il tour di presentazione della lista del Movimento che appoggia Raggi per la corsa in Campidoglio. È stata proprio la sindaca a volere la riqualificazione di quel luogo, conosciuto e utilizzato per lo spaccio, così da farlo diventare invece simbolo della legalità nella periferia romana.