Entro l’estate il progetto per la pista ciclabile di via Gregorio VII

Il comitato locale: quella pista per le bici è pericolosa per i pedoni e crea confusione, siamo pronti alla mobilitazione

Quella pista ciclabile su via Gregorio VII nel quartiere piace poco o nulla. Ecco perché il comitato che nel quartiere si sta opponendo alla pista chiede al Comune una totale riprogettazione. Il motivo? E’ poco utilizzata, restringe troppo la carreggiata, ed è pericolosa per i pedoni che sarebbero investiti proprio sulla ciclabile. E’ pure vero che comunque le bici in quel tratto di strada hanno bisogno di un percorso protetto per evitare collisioni con le auto.

Una ciclabile pericolosa per i pedoni

“Anche l’altro ieri una donna è stata investita mentre andava a buttare l’immondizia. Quella pista è percorsa da bici e monopattini – dice un esponente del comitato spontaneo di cittadini, che si è formato da quando la ciclabile è stata realizzato. “E’ pericolosa, ed è poco utilizzata, via Gregorio VII è in salita, dunque a chi serve se non creare confusione e traffico? – tiene a sottolinea questo esponente – C’è un dato di fatto: i vigili ci hanno detto che gli incidenti ai pedoni sono aumentati del 40%”.

Il comitato locale: la pista di Gregorio VII va cambiata

Il comitato ha avanzato una proposta, utilizzando il marciapiede che in alcuni punti è troppo ampio, oppure si potrebbe sfruttare la corsia centrale attualmente ad uso dei bus. Ora è atteso un parere del Campidoglio, che prima dell’estate dovrà far agire i suoi tecnici, e qui la burocrazia ci potrebbe mettere lo zampino. Il comitato quindi si riserva di mettere in campo una protesta, se non la ciclabile sarà presto modificata.

Situazione critica nella galleria Umberto I

Ma forse il nodo principale sta nella galleria Umberto I. Qui sono state realizzate due piste ciclabili, una per senso di marcia, a cui si deve aggiungere la corsia preferenziale per i bus. Così lo spazio per le auto è ridotto a una sola corsia, e questo provoca soprattutto la mattina lunghe file di auto. Il comitato quindi proporrebbe di spostare una delle corsie per la ciclabile sul marciapiede, facendo diventare uno dei due sensi di marcia ciclopedonale. Una cosa è certa: in quella galleria la ciclabile è essenziale per la sicurezza dei ciclisti.

Il piano di Gualteri per le ciclabili a Roma

La giunta Gualtieri, l’8marzo, aveva dato il via libera ai provvedimenti annunciati dall’assessore Patanè. Si tratta di una lista di 15 tracciati che erano stati inseriti dalla precedente amministrazione nel Piano urbano della mobilità sostenibile. La novità è che l’attuale giunta stima di poterle realizzare con i fondi del Pnrr destinati al “rafforzamento della mobilità ciclistica”. La spesa è di circa 13,6 milioni di euro.