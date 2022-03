Nuove ciclabili a Roma entro il 2026: ecco dove

Un investimento da 13 milioni di euro previsto dal Pnrr. Miglioramenti anche per le ciclabili esistenti

Entro il 2026 Roma avrà 27ciclabili in più per un totale di 54 chilometri di piste. Un investimento da oltre 13 milioni di euro finanziato completamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero il piano preparato dall’Italia per rilanciare l’economia dopo la pandemia di Covid-19.

Roma vedrà concedersi circa il 10% dei 150 milioni di euro stanziati a livello nazionale per potenziare la ciclabilità nel nostro Paese e martedì si attende la delibera in giunta che consentirà lo sblocco della somma

Come racconta il Messaggero, è questa la buona notizia per la Capitale, che nei prossimi quattro anni – stando alle previsioni – dovrebbe veder aumentato in maniera significativa la propria dotazione ciclabile. Lo scopo dell’iniziativa è quello di far sviluppare una mobilità dolce e sostenibile in grado, questo è l’auspicio, di ridurre il traffico veicolare e collegare i quartieri meno serviti dalle metropolitane con il centro cittadino.

Ma quali saranno i percorsi ciclabili che verranno creati ex novo o rafforzati?

Sono previsti interventi, per esempio, tra Via Arenula e il Campidoglio, tra Via Nazionale e Via XX Settembre e tra viale Manzoni e Via Giolitti. Si potrà attraversare in sicurezza il tunnel di Santa Bibiana e arrivare così da Termini alla Nomentana, così come tra Piramide e porta Metronia. Sempre a San Giovanni, la contestata ciclabile installata nei pressi di Largo Brindisi sarà prolungata fino a Via L’Aquila, ovvero al Pigneto.

Ma gli interventi riguarderanno anche le aree più periferiche della Capitale. Ci saranno ciclabili a Viale dei Romanisti, Torre Spaccata, Palmiro Togliatti, Vitinia e Villa Bonelli. Obiettivo, come detto, quello di collegare i quartieri più isolati con le metro o le stazioni ferroviarie più vicine.

I finanziamenti serviranno anche per sistemare ciclabili attualmente esistenti, a partire da quella di Jonio, Pineta Sacchetti e Gregorio VII.