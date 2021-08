Rave party nel viterbese, trovato morto il ragazzo sparito nel lago

Si tratta di un 25enne nato a Londra ma residente nel nord Italia. 5mila giovani al rave party a Valentano

Trovato senza vita il ragazzo scomparso ieri nel lago di Mezzano a Valentano (Viterbo) nel corso di un mega rave party dove si sono radunate migliaia di persone. Il ritrovamento e’ avvenuto attorno all’ora di pranzo.

L’allarme e’ scattato dopo alcune segnalazioni di persone che ieri sera lo hanno visto immergersi in acqua e non riemergere piu’. Il lago e’ stato scandagliato e poco fa e’ stato individuato il corpo. Il rave party si sta svolgendo a poche centinaia di metri di distanza. Si tratta di un 25enne nato a Londra ma residente nel nord Italia.

Sono 5mila i giovani arrivati da tutta Italia ed anche da diversi paesi europei, che da sabato mattina stanno partecipando ad un rave party non autorizzato a Valentano nel viterbese, al confine tra Lazio e Toscana.

L’apprensione sull’evento è cominciata a salire già dal venerdì precedente quando la notizia dell’evento organizzato via internet è stata intercettata dalle forze dell’ordine che hanno cominciato a monitorare il flusso di giovani che si sono ritrovati in un luogo in prossimità del lago di Mezzano.