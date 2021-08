Recuperato cadavere di uomo nel lago di Castel Gandolfo, aggiornamenti

Ci sono nuovi aggiornamenti in merito al ritrovamento del cadavere nel lago dei Castelli Romani

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Nuovi aggiornamenti in merito al ritrovamento del cadavere a Castel Gandolfo, nei pressi dell’omonimo lago.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo e’ stato recuperato oggi pomeriggio dai sub dei vigili del fuoco nel lago di Castel Gandolfo, in prossimità del circolo kayak.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia un’età apparente di 35/40 anni. Probabilmente era in acqua da diverso tempo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.