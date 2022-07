Rifiuti: nominati due commissari per la discarica di Albano Laziale

Uno si occuperà di gestire i rapporti tra Pontina Ambiente ed Ecoambiente, l'altro di verificare il corretto funzionamento della discarica

Per la gestione della discarica di Albano Laziale, dopo il via libera della prefettura di Roma arrivato qualche giorno fa, sono stati nominati due commissari dalla prefettura di Latina: Andrea Atzori e Paola Ficco, si tratta di due giuristi esperti in materia ambientale.

Il commissariamento arriva in seguito alla interdittiva antimafia che ha riguardato la società Pontina Ambiente, ramo della Ecoambiente di Latina, che gestisce il sito a sud di Roma. Due i commissari: uno per gestire i rapporti tra Pontina Ambiente ed Ecoambiente, l’altro per verificare il corretto funzionamento della discarica di Albano Laziale.