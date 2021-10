Roma 2021: Buzzi pubblica sfottò per Raggi, la sindaca “sono già tornati”

l protagonista dell'inchiesta Mondo di Mezzo posta sui social il video dell'insediamento in Campidoglio della prima cittadina grillina nel 2016. Le immagini, però, sono montate "al contrario", con la "colonna sonora" di "Ciao" di Lucio Dalla.

Salvatore Buzzi, re delle cooperative coinvolto nell’inchiesta Mondo di Mezzo, a partire dal 2014, il 5 ottobre scorso – all’indomani dell’esito del voto per le elezioni amministrative nella Capitale – ha pubblicato sui social network un video in cui scorrono immagini della sindaca Virginia Raggi che saluta accompagnato dal brano “Ciao” di Lucio Dalla.

Un ironico saluto alla sindaca uscente, fuori dal ballottaggio. Raggi oggi ha rilanciato il video sui suoi social network e ha commentato: “Sono già tornati”. Buzzi attualmente è in attesa di rideterminazione della pena definitiva dopo che la Cassazione ha annullato l’aggravante mafiosa a carico degli imputati e ha riconosciuto due distinte associazioni semplici: una riconducibile all’ex Nar Massimo Carminati e l’altra a Salvatore Buzzi.

https://www.facebook.com/watch/?v=198330112371704

Solidarietà alla sindaca uscente.

“Quando ho visto il post pubblicato da Salvatore Buzzi sono inorridito. La cosa che mi ha fatto più rabbia è la sfrontatezza di un personaggio che ha fatto, in negativo, la storia di Roma. Uno dei protagonisti di Mafia Capitale festeggia per la sconfitta di Virginia Raggi che evidentemente dava fastidio, era scomoda per certa gente. Certi personaggi se ne facciano, però, una ragione: il M5S c’è ed è vivo. E con noi la lotta per la legalità e contro il malaffare non avrà mai tregua”. E’ quanto si legge nel post pubblicato su Facebook da Stefano Buffagni, deputato 5 Stelle ed ex viceministro dello Sviluppo economico.

Nel pomeriggio di oggi, tra l’altro, è prevista l’inaugurazione di un pub di cui è titolare lo stesso Buzzi, in zona Tor Vergata, e la cui apertura ha suscitato clamore sulla stampa nei giorni scorsi.