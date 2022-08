Roma: blackout all’alba in zona Aurelio, chiuse fermate metro A

Semafori spenti e ascensori in tilt

Un corto circuito, intorno alle 6:30 del mattino, in una cabina elettrica in via Anastasio II a Roma ha causato un grosso blackout e disagi temporanei in diversi quartieri a nord ovest della capitale. Tra i problemi principali – segnalati dai residenti da Cavalleggeri alla Balduina – il blocco di ascensori, di porte e portoni elettrici. Diversi allarmi di sicurezza sono andati in tilt. I semafori lungo via Gregorio VII risultavano spenti, lievi ripercussioni sul traffico comunque notevolmente controllato. Alle 6:35 Atac ha dovuto comunicare agli utenti il blocco della tratta Ottaviano-Battistini a causa dell’interruzione elettrica.

Un servizio di bus navetta e’ stato attivato tempestivamente.

In circa un’ora il servizio metro e’ stato ripristinato integralmente. Limitati i disagi con la citta’ praticamente vuota per le vacanze estive. La cabina elettrica in cui si e’ verificato il corto circuito e’ quella Monte Mario Est e rifornisce piu’ quadranti a nord ovest della citta’ grazie a una fornitura di 150.000 volt. Sui social network c’e’ chi riferisce: “Ho sentito un gran botto e gli allarmi dei negozi. Io zona Cipro”. Non si tratta del primo blackout estivo: altri, che hanno mandato in blocco le linee metropolitane di Roma, si sono verificati a partire dall’inizio dell’anno, il piu’ recente – prima di quello odierno – risale ai primi di luglio.