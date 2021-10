Roma: Cgil, il 16 ottobre in piazza a Roma per difendere valori del sindacato

"A partire da oggi tutte le nostre sedi saranno presidiate"

“Quello che è accaduto ieri sera a Roma, l’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil, è gravissimo, vergognoso, inqualificabile e inaccettabile”. Lo si legge in una nota della Cgil.

“Chi si riempie la bocca di parole come ‘liberta’ e poi usa la violenza come veicolo per esprimerla deve essere fermato. Subito e senza tergiversare. Le organizzazioni neofasciste e neonaziste devono essere sciolte per legge perché sono semplicemente incompatibili con l’idea stessa di democrazia e con i valori tutelati dalla nostra Costituzione. A partire da oggi tutte le nostre sedi saranno presidiate, alle 10 saremo all’assemblea convocata davanti alla Cgil nazionale e il prossimo 16 ottobre, insieme a Cgil, Cisl e Uil nazionali, torneremo di nuovo in piazza per difendere quei valori di cui il sindacato è espressione e di cui si fa portavoce ogni giorno”.