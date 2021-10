Roma: con la pioggia e il ponte di Ferro chiuso, traffico in tilt

E domani riaprono le scuole chiuse per le elezioni

Pioggia e ponte dell’Industria chiuso. Un mix che ha fatto andare in tilt il traffico già dalle prime ore della mattina nel quadrante Sud della Capitale, soprattutto tra Ostiense e Marconi. Il ponte di Ferro, dopo che sabato sera un incendio ne ha distrutto una parte, è inagibile e la viabilità è deviata.

Gli automobilisti, che per la pioggia hanno preferito stamani prendere la macchina, si sono trovati imbottigliati nel traffico con meno alternative da percorrere. “Chissà come sarà domani, quando riapriranno agli studenti le scuole chiuse per le elezioni”.