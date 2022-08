Roma: domato incendio agli studi di Cinecittà

Le fiamme hanno completamente distrutto la scenografia, che rappresentava una porzione dell'Italia rinascimentale, e due muletti da cantiere

Brucia il set, ma non è un film. Si sono concluse intorno alle 18 di ieri le attività di spegnimento dell’incendio che questo pomeriggio ha interessato gli studi di Cinecittà. Non ci sono feriti o intossicati. La viabilità in via Lamaro e via Scintu, che circondano gli studios, dopo essere stata bloccata per diverse ore per consentire il passaggio dei mezzi dei pompieri, è poi stata ripristinata.

Il rogo è divampato poco prima delle 16, e ha richiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco, che insieme a Protezione civile e Polizia locale sono riuscite a impedire che le fiamme si estendessero ad altri set. Sul posto è arrivato anche il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, che su Facebook ha fornito alcuni aggiornamenti alla cittadinanza. “L’incendio sta interessando la scenografia di Assisi. Gran parte della ricostruzione in cartapesta è distrutta. I fumi vanno verso l’abitato ma sono in diminuzione”, scriveva Laddaga intorno alle 16:45.

Poco dopo, sempre su Facebook è intervenuto anche il consigliere capitolino di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli: “È accaduto tutto in poco tempo, il fuoco ha generato anche piccole esplosioni, ma non risultano feriti e al momento i Vigli del fuoco e la Protezione civile hanno domato il rogo e la situazione è sotto controllo”.

Le fiamme hanno completamente distrutto la scenografia, che rappresentava una porzione dell’Italia rinascimentale, e due muletti da cantiere. Per quanto riguarda le cause, è ancora presto per stabilire con certezza cosa abbia causato lo scoppio del rogo. Il presidente del Municipio VII, in un secondo aggiornamento delle 18 sui social, ha chiarito che “le prime ipotesi ricondurrebbero le origini delle fiamme a un corto circuito su uno dei set all’aperto”. Inoltre, da quanto si apprende dai Vigili del fuoco, accanto alla struttura è stata rinvenuta una sterpaglia che ha preso fuoco. Tuttavia, i dovuti accertamenti verranno fatti nei prossimi giorni. I vigili del fuoco al lavoro a Roma per l’incendio negli studi cinematografici di Cinecittà.