Roma: guasto tecnico su linea metro B/B1, circolazione interrotta

Disagi per i passeggeri, Laurentina ripristinata, ancora bloccata Jonio-Bologna

Passeggeri in attesa alla stazione Roma Termini, per guasto linea B-B1

A causa di un guasto alla linea elettrica la tratta metro B-B1 e’ stata interrotta. E’ stata ripristinata la tratta Laurentina-Rebibbia anche se con forti ritardi e disagi alla circolazione, causando assembramenti di passeggeri sulla banchina Termini.

La tratta B1 Jonio-Bologna risulta ancora interrotta.

E’ stato predisposto il servizio di bus sostitutivi in partenza per Jonio da stazione Tiburtina, ma ancora non e’ partito. Numerose le proteste alla stazione Termini da parte dei passeggeri che sono rimasti bloccati su un vagone in direzione Jonio.