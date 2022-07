Roma: incendio Pineta Sacchetti, aperta inchiesta

Ipotesi di reato, incendio boschivo colposo. Si procede contro ignoti

La procura di Roma, in merito al rogo divampato ieri e che ha coinvolto la Pineta Sacchetti, ha aperto un fascicolo di inchiesta ipotizzando il reato di incendio boschivo colposo e si procede contro ignoti. L’incendio ha incenerito vegetazione di ogni genere arrivando a minacciare anche abitazioni. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenerlo e metterlo in sicurezza.