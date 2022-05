Roma: mamma ucraina in strada con due figlie, carabinieri pagano hotel

La scorsa notte trovate in lacrime poiché, non avendo sufficiente denaro, vagavano per strada alla ricerca di un posto dove poter dormire.

Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia di carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia ha fornito assistenza ad una mamma ucraina, con le sue due figlie e un gatto, trovate in lacrime poiché, non avendo sufficiente denaro, vagavano per strada alla ricerca di un posto dove poter dormire.

Dal momento che la donna e le due minori apparivano emotivamente e fisicamente provate, nonché bisognevoli di servizi igienici, i carabinieri hanno pagato una stanza d’albergo dove hanno trascorso la notte.

Questa mattina poi sono state nuovamente accolte presso il Comando di Roma Piazza Venezia per essere ulteriormente ristorate e supportate, al fine di essere coadiuvate e supportate per le procedure di ricerca e sistemazione negli alloggi previsti ed assegnati dagli organi comunali e di Stato per le famiglie in esodo dall’Ucraina.