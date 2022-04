Roma: recuperato dai vigili del fuoco uno scooter nel Tevere

Il timore è che fosse finita nel fiume anche una persona

Uno scooter nel fiume Tevere a Roma ha fatto temere che, oltre al mezzo, fosse finita nel fiume anche qualche persona. Per questo, stamattina poco dopo le 9, in seguito alla segnalazione fatta dagli agenti della polizia locale di un ciclomotore in acqua sotto Ponte Milvio, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori. I soccorritori hanno verificato che nelle vicinanze e sulle sponde del fiume non vi fosse nessuno. Hanno quindi recuperato il ciclomotore affidandolo alla polizia locale.