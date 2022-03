Roma: ritrovato il cadavere di un uomo nel Tevere

Vicino a Ponte Cavour. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti

Roma: cadavere nel Tevere vicino ponte Cavour, morte sopraggiunta in mattinata

Roma, 07 mar 10:11 – (Agenzia Nova) – Il corpo senza vita di un giovane uomo è stato rinvenuto, questa mattina, nel fiume Tevere a Roma in prossimità di Ponte Cavour. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti e, sul posto, sono intervenuti il nucleo fluviale e i sommozzatori dei vigili del fuoco che, con l’ausilio di un gommone, hanno recuperato il cadavere portandolo sulla banchina. Nessun documento è stato trovato nei suoi vestiti, quindi si indaga tra le persone scomparse per risalire alla sua identità. La morte sarebbe riconducibile alle prime ore di questa mattina. Sul posto anche gli agenti del commissariato