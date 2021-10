Roma: sciopero trasporti e corteo in centro

Metro A e B aperte con riduzione di corse, metro C chiusa. Per bus e tram sono possibili riduzioni di corse o interruzioni. Da piazza Repubblica, disagi al traffico, complice anche la pioggia

Manifestazione con corteo stamattina per le strade del centro di Roma in occasione dello sciopero generale indetto per oggi. Ad organizzarla Cobas e Cub. Il corteo è partito alle 10 da piazza della Repubblica e sfilerà fino a piazza Madonna di Loreto. Attese circa duemila persone. Il centro storico, teatro sabato di scontri e disordini durati ore, è stamattina super presidiato dalle forze dell’ordine. Disagi al traffico in quel quadrante della città, complice anche la pioggia.

In corso anche lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore. Ecco la situazione sulla rete romana: le metro A e B sono aperte con riduzione di corse, la metro C e la ferrovia Termini-Centocelle sono chiuse, la ferrovia Roma-Lido è regolare, la ferrovia Roma-Viterbo è attiva con riduzione di corse. Per bus e tram sono possibili riduzioni di corse o interruzioni. Lo comunica Roma servizi per la mobilità.