Roma: si cerca un possibile disperso nel Tevere

Da questa mattina alle 8, si cerca un possibile disperso nel fiume Tevere a Roma. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha raccontato di aver visto un uomo scivolare in acqua nei pressi del ponte Cestio ed essere trascinato via dalla corrente. La polizia fluviale e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno attivato le ricerche per tutto il tratto a valle dal punto dell’avvistamento.