Occupata un’altra scuola nella Capitale. Si tratta del liceo Carducci di via Asmara, nel quartiere Trieste. Sul posto la polizia. All’interno, secondo quanto si apprende, circa duecento ragazzi. Al momento non si segnalano criticità. L’occupazione di oggi scatta a due giorni da quelle avvenute lunedì in cinque scuole di Roma.