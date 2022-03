Stop metro B, Patanè: “È stato un sabotaggio”

Ieri la linea B1 è stata chiusa "per mancanza di convoglio a disposizione": questa la spiegazione ufficiale di Atac, confermata anche a Radiocolonna. Ma oggi l'assessore ai Trasporti racconta una versione diversa dei fatti

“È stato un sabotaggio”. Così l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, spiega quanto accaduto ieri con la linea B1 della metropolitana, chiusa per tutto il giorno, ufficialmente per mancanza di treni.

In un’intervista a “Il Corriere della sera” l’assessore dà invece una spiegazione differente dell’accaduto: “Crediamo che nella notte tra venerdì e sabato il tornio sia stato danneggiato, probabilmente con un grosso martello che ne ha sfasato la taratura. Atac ha avviato un’indagine interna e domani (oggi, ndr) formalizzerà la denuncia in procura”.

Il tornio si era già rotto a dicembre. “Tra componentistica e software, considerati i ritardi delle forniture durante la pandemia, sono passati due mesi prima che arrivassero i pezzi. Dopo aver installato la nuova scheda elettrica e testato il funzionamento, c’è stato il sabotaggio”, conclude Patanè.

Ieri Atac ha spiegato (confermandolo anche a Radiocolonna) che la metro B1 era stata chiusa “per mancanza di convogli a disposizione”. Ma anche sulla linea B c’erano stati problemi, con numerosi treni in ritardo.

“La situazione sulla metro B/B1 di Roma sta assumendo dei contorni assurdi”, ha dichiarato la capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo, chiamando in causa l’assessore Patanè. al quale chiede di chiarire “cosa sta succedendo”, perché – continua – “un conto è avere una inevitabile riduzione di servizio per treni mandati in officina, un conto è invece chiudere completamene una linea di metropolitana”. Oggi è arrivata la risposta di Patanè.