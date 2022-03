Metro B1, conferma di Atac a Radiocolonna: al momento mancano i treni

L’indiscrezione confermata dalla municipalizzata. L’amarezza e la rabbia degli utenti

Atac conferma a Radiocolonna che la ragione della chiusura di stamattina della Metro B1 di Roma è da attribuire alla penuria di treni.

Nelle prime ore di questa mattina, infatti, il profilo Twitter della municipalizzata ha comunicato che l’intera linea B1 era fuori servizio e che erano state attivate le navette sostitutive. Non era stato chiarito ufficialmente il motivo, che tuttavia aveva iniziato a circolare tra gli utenti che – loro malgrado – avevano subito il disagio in diretta: l’assenza di treni, come avrebbe comunicato l’altoparlante di Laurentina.

Fonti di Atac hanno confermato a Radiocolonna che al momento i treni necessari per far funzionare la linea che collega Bologna con Jonio non ci sono.

Come prevedile sono tante le reazioni sdegnate che circolare in rete. Alcuni utenti ironizzano su quello che potrebbe accadere durante il Giubileo:

Altri sottolineano i problemi strutturali della linea, che non garantirebbe un servizio accettabile nemmeno quando è in funzione: