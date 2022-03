Ucraina: Gualtieri, in 6 giorni quasi 7mila chiamate a numero verde – VIDEO

Tra richieste e offerte aiuto. Gualtieri, accolti 154 profughi in alberghi romani. Lunedì online albo famiglie che accolgono

Al numero verde attivato 800937883 per l’emergenza Ucraina in soli 6 giorni sono arrivate oltre 6 mila chiamate e abbiamo ricevuto più di 500 email: quasi 7 mila, tra chiamate e mail, di richieste e offerte di aiuto.

“Inoltre, 154 persone sono già state accolte in alberghi romani prevalentemente donne e minori. In questo momento tragico c’è un sentimento di solidarietà di istituzioni e cittadini” . Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sugli interventi e le misure messe in campo dall’Unità di crisi della Regione Lazio per l’emergenza Ucraina.

“Stiamo collaborando strettamente con Prefettura e Regione Lazio, per dare accoglienza a chi fugge dalla guerra – ha aggiunto il sindaco -. Da lunedì istituiremo online un albo delle famiglie che vogliono accogliere cittadini ucraini in cerca di rifugio. Roma c’è e mostra il suo volto di accoglienza e solidarietà. Sabato sarò a Firenze con tanti sindaci italiani per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino”, ha detto Gualtieri.