Viabilità: esodo agosto, nel Lazio traffico da bollino nero per fine settimana

Soprattutto sulla Pontina e sull'Appia

Nel Lazio traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino nero nella mattinata di domani, 6 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici.

Il bollino torna rosso a partire dal pomeriggio di sabato 6 agosto e per tutta la domenica, 7 agosto, con traffico intenso per le ultime partenze di questo primo fine settimana agostano. Come riferisce Anas, il traffico riguarderà i principali itinerari turistici.

Tra questi per quanto riguarda il Lazio la strada statale 148 Pontina, arteria particolarmente trafficata che, insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; L’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia e le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria).

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri, più della metà di quelli precedentemente attivi. Sulla rete stradale e autostradale, in regime di turnazione, sono presenti circa 2 mila e 500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza agli utenti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione.