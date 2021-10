Con Quentin Tarantino il Cinema abbraccia via Condotti

Ieri sera un lungo red carpet ha visto sfilare su Via Condotti Quentin Tarantino e altre celebrità. Una festa che è continuata con Violante Placido e i vini della sua produzione

Ieri sera con Quentin Tarantino la Festa del Cinema ha sfilato sul red carpet di via Condotti.

Incredibilmente puntuale poco dopo le 18 è approdato in Via Condotti il divo Tarantino accompagnato dalla moglie Daniella Pick in grigio e leggiadro abito lungo.

Sulle note delle colonne sonore dei suoi film i primi saluti sono andati ad Antonio Monda, direttore artistico del festival del Cinema di Roma e a Gianni Battistoni deus ex machina di via Condotti e della composita serata.

Ad attendere il pluripremiato regista una folla da stadio che prima ha applaudito la banda dei Bersaglieri e poi tra spintoni e bordate di selfie ha accolto e accompagnato la passeggiata di Tarantino lungo i 300 mt di tappeto rosso.

Centinaia di persone che hanno inneggiato, urlando, al regista che, davvero si può dire, faccia la storia del Cinema. Non per niente gli sono stati attribuiti due premi Oscar e i suoi film raggiungono incassi da capogiro.

Nella confusione, ma ben individuabili Elisabetta Sgarbi in rosso, occhiali compresi, e una sempre affascinante Serena Autieri in tailleur pantalone nero e con un sorriso conquistatore.

Lungo in red carpet si susseguivano le locandine dei film di Tarantino illuminate a giorno.

Il regista anche per questa occasione non ha abbandonato la sua mise preferita composta da una classica camicia portata come se fosse una giacca. Ormai è un abbigliamento che è diventato il suo segno distintivo. Come molti americani non ha alcuna remora ad indossare le maniche corte, ma ieri sera, vista l’importanza dell’appuntamento, la sua shirt era nera a maniche lunghe.

Terminata la “sfilata” Tarantino si è eclissato ma la serata è continuata alla grande con il Gala Cocktail de la Vendemmia di Roma che ha occupato Palazzo della Porta Negroni Caffarelli dove Violante Placido ha presentato i vini dell’azienda di famiglia.

Un successo e un’allegria che da troppo tempo mancavano dal Centro di Roma. Stasera è la volta della vendemmia festeggiata in negozi e boutique attraverso tutto il Tridentino.

Da queste iniziative il cuore di Roma torna a battere forte per la gioia di tutti.