Corviale: in arrivo nuovo bando per il Mitreo

L'assessora comunale alla Cultura, Lorenza Fruci, illustra il percorso partecipato che - a patire dal 9 settembre - permetterà di individuare le finalità per la gestione dello spazio, chiuso dal 3 agosto scorso

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il 9 settembre inizierà il percorso partecipato per individuare le finalità del nuovo bando per la gestione del Mitreo a Corviale. Lo riferisce in un post su Facebook l’assessora alla Cultura di Roma, Lorenza Fruci.

La struttura è chiusa dal 3 agosto scorso, in seguito alla scadenza della concessione mai rinnovata. Già a luglio diverse associazioni – riunite sotto la sigla “Siamo tutti il Mitreo” di Corviale – sia erano mobilitate, senza esito, per evitare la chiusura.

L’assessore spiega che il Comune intende “mantenere la mission socio-culturale del Mitreo e concedere l’uso degli spazi affinché queste attività possano essere svolte in questo spazio in sicurezza. Con il percorso di partecipazione, potranno essere affrontati insieme i vari temi progettuali come gli usi, le attività da svolgere e la loro programmazione – conclude -, la distribuzione funzionale degli spazi e le peculiarità degli operatori che andranno a gestire le attività e gli spazi stessi”.