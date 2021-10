Fondazione Sorgente Group: Il Foro Romano ieri come oggi

Il dipinto “veduta di Campo Vaccino a Roma” di Antonio Joli, maestro del ‘700, commentato da Strinati nell’ottava puntata dei “Capolavori”, esprime la cultura di un’epoca.

Nell’ottava puntata dei ‘’Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group’’ Claudio Strinati racconta il dipinto “veduta di Campo Vaccino a Roma”, tra le grandi opere di Antonio Joli, insigne maestro del ‘700, noto al suo tempo soprattutto come scenografo e amante dello spettacolo, la cultura e la bellezza delle strutture prospettiche.

Strinati, Direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group, fondata da Valter Mainetti e da sua moglie Paola, commentando il dipinto di Joli ci introduce in uno dei luoghi più celebri al mondo “Campo Vaccino a Roma”, nel Foro Romano, centro della politica e dei commerci della Roma imperiale.

Per Strinati, la “veduta di Campo Vaccino’’ di Joli è un’opera molto significativa dell’impostazione metodologica della Collezione della Fondazione Sorgente Group, un quadro che esprime la cultura di un’epoca e che consente di paragonare l’oggi a quanto accadeva nella prima metà del ‘700.

Strinati ricorda la carriera gloriosa di scenografo teatrale che ha portato Joli in giro in tutta l’Europa, in molte Corti europee, in Germania, in Francia, in Spagna e in Inghilterra, dove, per il King’s Theatre ha potuto esprimere al massimo il suo talento, unendo la sua esemplare sapienza prospettica alla mirabile capacità di dosaggio della luce e dei piani di scena.

Nel dipinto “veduta di Campo Vaccino” possiamo osservare la vita moderna, vissuta nello spazio antico, senza alcuna contraddizione. Infatti, i relitti del passato campeggiano nella scena, in mezzo alle attività agricole e pastorali del quotidiano, dipinti con grande maestria da Joli che negli ultimi decenni – sottolinea Strinati – gli studi, le ricerche e il collezionismo hanno restituito a quella grandezza e a quella dignità che gli competono.

l video “sipario!”, con il racconto coinvolgente di Claudio Strinati e la regia di Federico Strinati, è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=lDXP_Gaccic

I video della serie “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli”, saranno online con cadenza mensile l’ultimo martedì di ogni mese, fino a dicembre. I prossimi appuntamenti sono fissati: il 30/11 e il 28/12, su

